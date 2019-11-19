Теннисисты Бельгии, Канады и России победили в матчах финала Кубка Дэвиса

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На хардовых кортах теннисного центра Мадрида стартовал финальный этап Кубка Дэвиса, который в этом сезоне проводится в новом формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результаты первых встреч группового этапа: Бельгия - Колумбия - 2:1, Канада - Италия - 2:1, Россия - Хорватия - 3:0.

Теперь самый почетный трофей среди мужских теннисных сборных разыгрывают 18 команд, разделенных на предварительном этапе на 6 групп:

А - Франция, Сербия, Япония.

В - Испания, Россия, Хорватия.

С - Аргентина, Германия, Чили.

D - Австралия, Бельгия, Колумбия.

E - Великобритания, Нидерланды, Казахстан.

F - Италия, Канада, США.

После завершения группового этапа 6 победителей и 2 лучшие команды из занявших вторые места выйдут в четвертьфинал. Обладатель Кубка Дэвиса определится в испанской столице 24 ноября.-0-