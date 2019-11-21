Теннисисты Испании и Австралии вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде определились очередные участники четвертьфинальной стадии заключительного этапа Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за командой Канады в плей-офф пробились сборные Испании и Австралии. Испанцы во главе с первой ракеткой планеты Рафаэлем Надалем победили команду Хорватии со счетом 3:0 во втором матче предварительной группы В, заняв первое место. На второй позиции россияне, обыгравшие хорватов (3:0) и уступившие испанцам (1:2). Хорватские теннисисты, выигравшие Кубок Дэвиса в прошлом году, не смогли пробиться в плей-офф.

Австралийцы заняли первое место в группе D, переиграв во втором туре бельгийцев с результатом 2:1. На старте они взяли верх над колумбийцами (3:0), которые также уступили Бельгии (1:2).

Ранее путевку в четвертьфинал завоевали канадцы, победившие в группе G команды Италии и США с одинаковым счетом 2:1. Американцы с таким же результатом взяли верх над итальянцами.

Остальные участники плей-офф определятся сегодня после матчей Франция - Сербия (группа А), Германия - Чили (С) и Великобритания - Казахстан (Е).

С этого года самый почетный трофей среди мужских теннисных сборных разыгрывают 18 команд, разделенных на предварительном этапе на шесть групп. После завершения группового этапа шесть победителей и две лучшие команды из занявших вторые места выходят в четвертьфинал. Обладатель Кубка Дэвиса-2019 определится в испанской столице 24 ноября.

Самой титулованной командой в Кубке Дэвиса является сборная США, у которой 32 трофея. В финале прошлого года теннисисты Хорватии со счетом 3:1 обыграли французов.-0-