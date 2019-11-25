Теннисисты Испании стали обладателями Кубка Дэвиса

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Испании стали победителями розыгрыша Кубка Дэвиса, который завершился в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче испанцы переиграли команду Канады со счетом 2:0. В первом одиночном поединке Роберто Баутиста-Агут победил Феликса Алиассима Оге - 7:6 (7:3), 6:3, а затем лидер испанской команды первая ракетка мира Рафаэль Надаль также в двух сетах обыграл Дениса Шаповалова - 6:3, 7:6 (9:7).

Теннисисты Испании в шестой раз стали обладателями Кубка Дэвиса, канадцы впервые добрались до финала этого престижного турнира.

Самой титулованной командой планеты является сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса.-0-