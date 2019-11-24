Теннисисты Канады и Испании вышли в финал Кубка Дэвиса

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты Канады и Испании пробились в финал 108-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса, который сегодня завершится в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче канадцы одолели россиян со счетом 2:1. В стартовом одиночном поединке российский теннисист Андрей Рублев за полтора часа переиграл в двух сетах Вашека Поспишила - 6:4, 6:4. Затем представитель Канады Денис Шаповалов одолел Карена Хачанова - 6:4, 4:6, 6:4, а в парном матче Вашек Поспишил и Денис Шаповалов победили Андрея Рублева и Карена Хачанова - 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Вторым финалистом стала сборная Испании, обыгравшая команду Великобритании. В первом одиночном поединке британец Кайл Эдмунд взял верх над испанцем Филисиано Лопесом - 6:3, 7:6 (7:3), а потом лидер испанцев первая ракетка мира Рафаэль Надаль не оставил шансов на успех Дэниелу Эвансу - 6:4, 6:0. В решающем, парном матче победный балл Испании принесли Рафаэль Надаль и Фелисиано Лопес, одолевшие на двух тай-брейках Джейми Маррея и Нила Скупски - 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Решающий матч за самый почетный трофей мужского командного тенниса начнется в 18.00 по минскому времени.

В прошлые годы теннисисты Испании 5 раз становились обладателями Кубка Дэвиса, их соперники канадцы впервые добрались до финала этого престижного турнира.

Самой титулованной командой планеты является сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса.-0-