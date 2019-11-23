Теннисисты Канады стали первыми финалистами Кубка Дэвиса

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми финалистами розыгрыша Кубка Дэвиса в Мадриде стали теннисисты Канады сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном матче канадцы одолели россиян со счетом 2:1. В стартовом одиночном поединке российский теннисист Андрей Рублев за полтора часа переиграл в двух сетах Вашека Поспишила - 6:4, 6:4. Затем представитель Канады Денис Шаповалов одолел Карена Хачанова - 6:4, 4:6, 6:4, а в парном матче Вашек Поспишил и Денис Шаповалов победили Андрея Рублева и Карена Хачанова - 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Соперник канадцев определится сегодня после второго полуфинала, в котором сборная Испании во главе с лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем встречается с командой Великобританиив составе с экс-первой ракеткой Энди Маррем.

Решающий матч за самый почетный трофей мужского командного тенниса состоится 24 ноября.-0-