Теннисисты Канады стали первыми полуфиналистами Кубка Дэвиса

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты Канады первыми пробились в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинале канадцы одолели австралийцев со счетом 2:1. Победный балл команде Канады принесли Вашек Поспишил и Денис Шаповалов, обыгравшие в парном матче Джордана Томпсона и Джона Пирса - 6:4, 6:4. Соперник канадцев в борьбе за выход в финал определится после сегодняшней встречи сборных Сербии и России.

Также сегодня состоятся еще два четвертьфинала: Великобритания - Германия, Испания - Аргентина.

Полуфинальные матчи Кубка Дэвиса пройдут 23 ноября, а решающий матч за самый почетный трофей мужского командного тенниса состоится 24 ноября.-0-