Теннисисты сборной России вышли в финал Кубка Дэвиса

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские теннисисты стали вторыми финалистами розыгрыша Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинальном матче россияне обыграли сборную Германии с результатом 2:1. Российская команда обеспечила себе общую победу уже после двух одиночных поединков - сначала Андрей Рублев выиграл у Доминика Кепфера - 6:4, 6:0, а потом Даниил Медведев также в двух партиях взял верх над Яном-Леннардом Штруффом - 6:4, 6:4. В парном матче немецкий дуэт Кевин Кравиц / Тим Пюц обыграл россиян Аслана Карацева и Карена Хачанова - 4:6, 6:3, 6:4.

Завтра в финальном матче 109-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса российские теннисисты встретятся со сборной Хорватии, которая в полуфинале одолела команду Сербии во главе с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем - 2:1. Ранее нынешние финалисты по два раза становились победителями главного командного турнира мужского тенниса - сборная России была лучшей в 2002-м и 2006-м годах, хорваты - в 2005-м и 2018-м.

В финальной встрече 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции.

Теннисисты сборной Беларуси выступают в Кубке Дэвиса с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-