Теннисисты Швеции, Франции и Хорватии победили на старте финала Кубка Дэвиса

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде, Инсбруке и Турине начался финальный этап 109-го розыгрыша Кубка Дэвиса с участием 18 лучших мужских теннисных сборных планеты, сообщает корреспондент БЕЛТА. В испанской столице в стартовом матче предварительной группы В теннисисты Швеции уверенно переиграли команду Канады с сухим счетом 3:0. В этой группе также сыграют казахстанские теннисисты. В Инсбруке в группе С сборная Франции в упорнейшей борьбе одержала волевую викторию над сборной Чехии - 2:1. Здесь еще выступит сборная Великобритании. В Турине команда Хорватии без особых проблем переиграла соперников из Австралии с результатом 3:0. Третьим участником группы D является сборная Венгрии. Составы остальных предварительных групп: А (Мадрид) - Испания, Эквадор, Россия; Е (Турин) - Италия, США, Колумбия; F - (Инсбрук) Австрия, Германия, Сербия. После финиша предварительного раунда в четвертьфинал выйдут победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места (по дополнительным показателям). Четвертьфинальные встречи пройдут 29 ноября - 2 декабря, матчи за попадание в финал состоятся 3 и 4 декабря, решающая игра главного командного турнира мужского тенниса пройдет 5 декабря в Мадриде. Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в финальном матче 2019 года победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самой титулованной командой является сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса, у теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции. Теннисисты сборной Беларуси играют в этих соревнованиях с 1994 года, их высшим достижением является выход в полуфинал в 2004 году.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!