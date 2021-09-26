Теннисисты Василевский и Эрлих проиграли в финале парного разряда турнира в Нур-Султане

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих потерпели поражение в финале парного разряда турнира категории АТР-250 в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $480 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем матче они уступили аргентинско-мексиканскому тандему Андрес Мольтени/Сантьяго Гонсалес - 1:6, 2:6.

В 1/8 финала Василевский и Эрлих обыграли бразильский дуэт Рафаэль Матос/Марсело Демолинер - 6:1 ,1:6, 10:7, в четвертьфинале победили австралийско-испанский тандем Марк Полманс/Хауме Муньяр - 6:1, 6:2, а в полуфинале одолели на двух тай-брейках французско-монакский дуэт Бенжамен Бонзи/Ромен Арнеодо (Монако) - 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

В одиночном разряде этих состязаний белорусский теннисист Илья Ивашко (52-й номер мирового рейтинга) не смог дойти до решающего поединка, уступив в 1/2 финала австралийцу Джеймсу Дакворту (65) - 3:6, 6:7 (4:7). Сегодня в финале соперником Дакворта будет представитель Республики Корея Квон Сун Ву (82). В первом раунде Илья Ивашко победил представителя Швеции Элиаса Имера (169) - 6:2, 6:4, потом обыграл казахстанского теннисиста Тимофея Скатова (280) - 6:2, 6:3, а в четвертьфинале одолел финна Эмила Руусувуори (84) - 4:6, 6:4, 6:1.-0-