Теннисисты Великобритании и Испании вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Дэвиса в Мадриде определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Теннисисты Великобритании обыграли в четвертьфинале команду Германии со счетом 2:0 и сегодня в матче за выход в финал встретятся со сборной Испании, которая победила аргентинцев с результатом 2:1.

В другом полуфинале команда России будет соперничать с теннисистами Канады. В четвертьфинале россияне взяли верх над сербами - 2:1, а канадцы с таким же счетом обыграли австралийцев.

Решающий матч за самый почетный трофей мужского командного тенниса состоится 24 ноября.-0-