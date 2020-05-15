Теннисные турниры возобновятся не раньше августа

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная теннисная федерация (ITF) объявила сегодня о продлении приостановки сезона до 31 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это решение было принято после изучения ситуации, связанной с распространением пандемии коронавируса. Также сегодня о продлении карантина сообщили Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее международные теннисные организации планировали возобновить проведение турниров в июле, но теперь решено, что соревнования могут возобновиться в лучшем случае в августе.-0-