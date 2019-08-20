"Теперь главное - быть хорошей женой и мамой": Надежда Скардино о свадьбе, декрете и профессиональных планах

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быть хорошей женой и мамой - такие приоритеты в жизни расставила для себя белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете и бронзовый призер Олимпиады в индивидуальной гонке Надежда Скардино, которая недавно вышла замуж и сейчас ждет ребенка. В беседе с журналистами она рассказала о том, как прошла ее свадьба, о своих планах на декретный отпуск и продолжении профессиональной деятельности.

Мальчишник и девичник Надежды Скардино и ее избранника, швейцарского биатлониста Мартина Ягера, прошли довольно необычно и по-спортивному. "Наш день перед свадьбой совпал с благотворительным марафоном "24 Разам" и прошел на стадионе. Я собрала всех своих подруг, семью - и они побежали. Друзья и родные Мартина тоже вышли на дистанцию. Получилась такая огромная команда", - рассказывает спортсменка.

Свадьба состоялась 17 августа. "Само торжество прошло даже лучше, чем ожидали. Для нас это был потрясающий праздник, который позволил двум семьям провести пару дней вместе. До сих пор эмоций очень много, счастливы, что теперь мы стали большой семьей", - не скрывает радости новоиспеченная супруга.

Молодожены рассматривали разные варианты и локации для проведения свадьбы: и в Санкт-Петербурге, и в Беларуси, и в Швейцарии. "Выбрали Беларусь, поскольку Мартин прибыл сюда выступить на летнем чемпионате мира, к тому же он давно хотел ко мне приехать”, - говорит Надежда Скардино. При этом поясняет, что в нашей стране ей было проще подготовиться к свадьбе. Да и родным со стороны невесты и жениха сюда было легче добраться, поскольку в Беларуси действует безвизовый режим.

Свидетельницей на свадьбе была Дарья Домрачева, а свидетелем - друг детства жениха Ханес. Выездная регистрация брака проводилась на двух языках. Молодожены старались разнообразить торжественное событие белорусским колоритом: национальными блюдами, фольклорными мотивами и обрядами в исполнении одной из белорусских групп.

Задумываясь о дальнейших планах, биатлонистка не скрывает, что пассивная жизнь для нее более неудобна, чем активная. Поэтому она с удовольствием готова поддержать интересные проекты. "Если раньше голова была занята приготовлениями к свадьбе, то теперь актуальным вопросом будет выбор роддома. Думаю, что не смогу уйти в классический декрет. Через какое-то время я бы хотела вернуться к активному образу жизни", - делится собеседница.

Пока Надежда Скардино сомневается насчет будущего места жительства молодой семьи. Сейчас спортсменка живет на три страны: Беларусь, Россия (родной Санкт-Петербург) и родина мужа Швейцария. Пока она уверена только в одном: "Теперь первое и главное - это быть хорошей супругой и мамой, а все остальное - уже вторичное. Сейчас нужно переквалифицироваться и немножко отдохнуть от работы, на которую затрачиваешь 100% своего времени, и с удовольствием потратить это время на семью и детей".

В последнее время спортсменка активно интересуется тренерской деятельностью и даже свой медовый месяц планирует провести с супругом на спортивных рубежах. "В графике супруга не было чемпионата мира по летнему биатлону в Беларуси - решение Мартина поучаствовать было спонтанным. Вместе с ним приехали еще два спортсмена. Они попросили помочь, поэтому я буду их "пристреливать" и на три дня стану тренером. Это будет очень интересный новый этап, поскольку до этого у меня не было тренерской практики", - предвкушает биатлонистка.

Уже сейчас молодожены не сомневаются, что их ребенок пойдет по стопам родителей. "Атмосфера в поселке Мартина в Швейцарии такая, что ни один человек без спорта не остается. Там грех не выйти побегать на лыжах или покататься на велосипеде. Если мы будем в Швейцарии, думаю, и наш ребенок без спорта не обойдется", - подытожила спортсменка.-0-