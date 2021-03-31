Тестовые соревнования к Играм в Токио возобновятся в апреле

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовые соревнования к играм XXXII Олимпиады в Токио под названием Ready Steady Tokyo возобновятся в апреле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Турниры по плаванию, прыжкам в воду, водному поло, велоспорту и регби-7 планируется провести в апреле. В мае состоятся состязания по волейболу, синхронному плаванию, спортивной гимнастике, легкой атлетике, скейтбордингу, баскетболу 3×3 и стрельбе.

Последний тестовый турнир перенесенных Игр в Токио состоялся в марте 2020 года на олимпийском скалодроме, но из-за пандемии коронавируса все состязания были остановлены. Всего оргкомитет планирует провести 18 тестовых мероприятий.

На данный момент по территории Японии уже проходит эстафета олимпийского огня.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд.-0-