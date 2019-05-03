Тестовые соревнования к II Европейским играм по гимнастическим видам стартуют в Минске

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовые соревнования по художественной гимнастике и спортивной акробатике стартуют сегодня в "Минск-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
В состязаниях по художественной гимнастике примут участие грации из Беларуси, России, Австрии, Эстонии, Молдовы, Румынии. В числе заявленных известные российские спортсменки многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины. Среди белорусских граций выступят Екатерина Галкина, Анастасия Салос, Алина Горносько и Юлия Евчик.
В спортивной акробатике свои программы покажут атлеты из Беларуси, России, Азербайджана, Польши и Нидерландов. У белорусских атлетов за медали тестовых соревнований поборются Карина Сандович, Юлия Ивончик, Вероника Набокина, Артур Беляков, Ольга Мельник, Константин Евстафеев и Анна Касьян. Стартуют состязания в 14.00.
Спортивная акробатика и художественная гимнастика входят в программу II Европейских игр в Минске. Во время мультиспортивного форума 22-23 июня в "Минск-Арене" 40 акробатов разыграют шесть комплектов наград, 52 грации сразятся за восемь комплектов медалей.-0-
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