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10 ноября 2020, 15:00

Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года

Фото организаторов
Фото организаторов
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Олимпиады в Токио объявили, что с марта 2021 года начнут проводить тестовые соревнования на объектах Игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства Associated Press.

"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19, вместе с правительством Японии и администрацией Токио. С начала следующего года начнем работу и проведем тестовые мероприятия в марте'', - сказал представитель оргкомитета Игр Хидемаса Накамура.

На данный момент организаторы Игр, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, занимаются разработкой планов по проведению тестовых соревнований. На Играх в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года, будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

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