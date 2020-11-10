Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Олимпиады в Токио объявили, что с марта 2021 года начнут проводить тестовые соревнования на объектах Игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства Associated Press .

"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19, вместе с правительством Японии и администрацией Токио. С начала следующего года начнем работу и проведем тестовые мероприятия в марте'', - сказал представитель оргкомитета Игр Хидемаса Накамура.

На данный момент организаторы Игр, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, занимаются разработкой планов по проведению тестовых соревнований. На Играх в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года, будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.