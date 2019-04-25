Тестовый турнир к II Европейским играм по спортивной гимнастике стартовал в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовый турнир к II Европейским играм по спортивной гимнастике стартовал сегодня в "Минск-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Участие в нем принимают 42 атлета из Беларуси, Грузии, Украины, Узбекистана, Финляндии и Литвы. Медали будут разыграны в многоборье и финалах отдельных видов. В ассоциации отметили, что в числе белорусских спортсменов за медали минского турнира борются обладатель золотой награды в опорном прыжке на юниорском чемпионате Европы-2018 Святослав Драницкий, призер этапов Кубка мира Василий Михалицин, а также обладатели лицензий на II Европейские игры Егор Шарамков и 15-летняя Анастасия Алистратова.

Завершатся состязания 27 апреля.

Спортивная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 27 по 30 июня в "Минск-Арене" 90 атлетов разыграют 12 комплектов наград.-0-