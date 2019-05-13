Тестовый турнир по пулевой стрельбе к II Европейским играм пройдет в Минске 14-18 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлеты из четырех стран выступят на тестовом международном турнире по пулевой стрельбе к II Европейским играм, который пройдет в Минске с 14 по 18 мая, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации стрелкового спорта.

Состязания пройдут в реконструированном тире имени маршала С.К.Тимошенко. Участие в соревнованиях примут около 140 атлетов из Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Тестовый турнир проводится одновременно с четвертым этапом Кубка Беларуси, по результатам которого определится основной состав на этап Кубка мира в Мюнхене.

Как отметили в федерации, за награды тестового турнира поспорят ведущие белорусские спортсмены, в числе которых Виталий Бубнович, Виктория Чайка, Илья Чергейко, Абдул-Азиз Курди и Юрий Щербацевич.

Соревнования по пулевой стрельбе входят в программу II Европейских игр. В стрелковом тире имени маршала С.К.Тимошенко 22-28 июня 208 спортсменов разыграют 13 комплектов наград.-0-