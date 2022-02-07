Тесты на COVID белорусских лыжников в Пекине оказались положительными

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Результаты ПЦР-тестов трех белорусских лыжников, которые должны были принять участие в Олимпийских играх в Пекине, оказались положительными, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Коронавирус был выявлен у Анастасии Кирилловой и Анны Королевой. По состоянию на сегодня, клинические симптомы и изменения в анализах крови ликвидированы, лыжницы чувствуют себя хорошо. Как пояснила директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная, девушкам необходимо сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов подряд и заполнить специальные формы о состоянии здоровья. Далее оргкомитет Игр примет решение о необходимости запроса анализа крови на антитела и общеклинических анализов, после чего будет известно, смогут ли Кириллова и Ковалева выступить в Пекине.

Три положительных теста на COVID-19 в Пекине получил и лыжник Александр Воронов, он уже изолирован в специальном отеле. Согласно ковид-протоколу Игр, участие в соревнованиях спортсмен принять пока не может.

Таким образом, на завтрашние спринтерские гонки из белорусов заявлен лишь Егор Шпунтов. Квалификация в мужском спринте стартует в 11.50 по минскому времени.-0-