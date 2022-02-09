Тетерина: белорусский волейбол заметно прогрессирует

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многочисленные поклонники одного из самых массовых и популярных видов спорта - волейбола, сегодня отмечают его 127-й день рождения. Белорусский волейбол в последние годы заметно прогрессирует. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина.

"Особенно это касается женских команд. Так, национальная сборная в 2019 году стала бронзовым призером золотой Евролиги, с 2013-го постоянно играет в финальных турнирах чемпионата Европы. "Минчанка" ярко заявила о себе - в 2018 году добралась до финала главного континентального клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов. На равных сражается с ведущими клубами России в матчах российской Суперлиги", - отметила Алла Тетерина. Лучшие белорусские волейболисты играют в клубах сильнейших лиг мира, в частности, в чемпионатах России и Италии. В итальянской "Монце" здорово прогрессируют Владислав Давыскиба и его жена Анна. Владислав Бабкевич, выступающий за "Факел" из Нового Уренгоя, произвел фурор в России. А ведь этим игрокам только по 20-22 года.

Генсек БФВ также рассказала, что сейчас в спортивных школах Беларуси волейболом занимаются порядка 10 тыс. детей, среди которых много по-настоящему одаренных и талантливых мальчишек и девчонок. На базе Республиканского училища олимпийского резерва сформированы четыре сборные команды Беларуси - по две у мальчиков и девочек 12-13 лет. В этом году белорусские волейболисты заявились на шесть юниорских чемпионатов Европы в разных возрастных категориях. Причем этой весной, в апреле - мае, сразу несколько отборочных турниров континентальных первенств доверено провести Минску. Это дополнительный стимул для юных волейболистов. "Радуют детские школы в регионах, где работают настоящие фанаты волейбола. Верхнедвинск, Бешенковичи, Волковыск или Свислочь таких мастеровитых ребят передают в молодежные сборные страны, молодцы. При поддержке Президентского спортивного клуба в детско-юношеской волейбольной лиге выступают 87 команд по всем возрастам. Так что будем надеяться, что белорусский волейбол поднимется еще выше", - подчеркнула Алла Тетерина.-0-