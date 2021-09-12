Тихон: организаторам Минского полумарафона удалось создать праздничную атмосферу

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторам Минского полумарафона удалось создать праздничную атмосферу во время соревнований, участники которых получили позитивные эмоции, отметил во время беседы с журналистами председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участвовал в полумарафоне уже третий раз. Делаю это для себя, а не для того, чтобы соревноваться. Поэтому и выбираю трассу не для профессионалов, а любительскую. Думаю, что организаторам и партнерам состязаний удалось создать праздничную атмосферу. Люди заряжались позитивными эмоциями, и я не видел какого-то отрицательного настроя. Все бежали, преодолевали дистанцию", - сказал Иван Тихон.

Вместе с тем глава общественного объединения и титулованный атлет отметил, что есть желание сделать старты в столице Беларуси еще лучше, не останавливаясь на достигнутом: "Хочется сделать данные старты еще лучше. Есть к чему стремиться и куда развиваться. Думаю, что продолжая эту работу, мы будем дальше продвигаться и делать все для наших любителей бега. Всем им огромное спасибо за участие и позитивные эмоции", - добавил он.

Минский полумарафон проводится с 2013 года. В 2019 году в нем приняли участие около 40 тыс. человек из десятков стран. Организаторами мероприятия выступили Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация легкой атлетики и Президентский спортивный клуб.-0-

Фото Оксаны Манчук