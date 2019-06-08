Тим вышел в финал "Ролан Гаррос", одолев в полуфинале Джоковича

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сумел пробиться в финал "Ролан Гаррос", уступив австрийцу Доминику Тиму, занимающему 4-е место в рейтинге АТР, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Их полуфинальный поединок начался еще вчера. Соперники выиграли по сету - сначала успеха добился австрийский теннисист 6:2, затем серб взял реванш 6:3, а в третьей партии при счете 3:1 в пользу Доминика Тима игра была прервана из-за дождя. Сегодня австриец выиграл третий сет со счетом 7:5, в четвертом вел 5:4, но соперник сумел взять 3 гейма подряд и победил 7:5. В пятой, решающей партии при счете 4:1 в пользу Доминика Тима дождь снова остановил игру. После возобновления игры Новак Джокович смог догнать оппонента - 5:5, но в концовке нервы оказались крепче у австрийца - 7:5. Общее игровое время полуфинала составило 4 часа 18 минут.

Соперником Доминика Тима в завтрашнем финальном матче, как и год назад, будет второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль, уверенно переигравший накануне третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера - 6:3, 6:4, 6:2.

Рафаэль Надаль 11 раз выходил в финал "Ролан Гаррос" и всегда побеждал в решающих поединках, в том числе и два предыдущих турнира подряд. В прошлом финальном матче он обыграл Доминика Тима почти без проблем - 6:4, 6:3, 6:2.

В женском одиночном разряде в финале встретятся австралийка Эшли Барти (8-й номер рейтинга WTA) и чешка Маркета Воундроушова (38).-0-