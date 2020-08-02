Тимановская и Пустобаев стали первыми в беге на 200 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристина Тимановская и Сергей Пустобаев стали первыми в беге на 200 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Кристина Тимановская пробежала дистанцию за 23,44 сек. Она отметила журналистам, что данная победа для нее очень важна. По словам спортсменки, 1 августа она чувствовала себя не очень хорошо, но смогла собраться и одержать викторию сегодня. Эльвира Герман стала второй (23,62 сек.). Замкнула тройку сильнейших Алина Лучшева (23,86 сек.).

Сергей Пустобаев оказался сильнейшим на дистанции 200 м среди парней – 21,58 сек. Серебряная медаль досталась Максиму Богдану (21,63 сек.). Максим Граборенко финишировал третьим (21,69 сек.).

Как сообщалось, 31 июля Кристина Тимановская выиграла забег на 100 м - 11,51 сек.

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м и 10 тыс. м, прыжок в высоту, в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, копья и молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 100 м с/б, 110 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Завершатся состязания сегодня.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-