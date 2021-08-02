Это недопустимое поведение - Талай о ситуации с Тимановской в Токио

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. звестный общественный деятель, паралимпиец, мотиватор, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай, комментируя ситуацию на Олимпийских играх в Токио, назвал недопустимым поведение Кристины Тимановской.

"Очень неприятно мне как спортсмену-паралимпийцу наблюдать эту ситуацию. Так как мы, спортсмены, в первую очередь - представители страны. Многие из нас шли к этому всю свою жизнь, с детства тренировались, воспитывались на патриотизме, любви к Отечеству. И для нас самое радостное событие - это завоевать медали для нашей страны, чтобы звучал гимн твоего государства. Не только показать красивый спорт, высокие достижения, но и также заявить о стране на весь мир. По нам судят о стране, - сказал Алексей Талай. - И как вершина любых спортивных соревнований - это олимпийские и паралимпийские игры. Здесь в первую очередь мы должны себя вести сверхаккуратно, тактично, грамотно, четко, скоординированно, чтобы лишнего не выдавать в эфир. Это понимают спортсмены со всего мира. И здесь, к сожалению, наша Кристина поддалась давлению среды. Может быть, кто-то заранее ее готовил к этому событию. Понимая, что, может быть, где-то выдающейся спортсменки из нее не получится и вот так по-детски, наивно полагая, что это, возможно, ее единственный шанс в жизни как-то проявить себя, заявить о себе на весь мир, вот так хайпануть, чтобы о ней говорили, ставили лайки, подписывались в Instagram. Зачастую у сегодняшней молодежи это единственная цель в жизни - как-то блеснуть, получить тысячи сообщений, а на какую тему это будет звучать, их по большому счету не интересует".

Паралимпиец уверен, Кристина сделала огромную ошибку. "Она нанесла такой серьезный ущерб нашей стране, многим из нас. Нам очень обидно, неприятно. Знаете, как-то, скрестив пальцы, я понимал, что где-то что-то подобное произойдет. И я Богу молился, чтобы наши ребята выдержали эту звездность и те сулящие, возможно, им какие-то сотни тысяч, какие-то карьеры. Но они ошибаются. Очень часто об отыгравших свою роль холуях быстро забывают. Можно посмотреть и на тех предателей Родины, которые сейчас находятся за границей. Они думали, что вокруг них все будут прыгать годы напролет, будут их снабжать ресурсами. Но нет. Что касается этой девочки, мне ее очень жаль. Ее сейчас будут раскручивать, использовать по полной программе не ради нее, а ради того, чтобы нанести ущерб НОК, нашему руководству и, конечно, в целом нашей стране, - отметил он. - Спортсмены должны быть достойными сынами своей Родины, что касается выездов за границу, поведения своего там. А это - недопустимое поведение. Даже если есть какие-то вопросы внутри команды, со своими коллегами - это все решается спокойно внутри ближайшего круга. Но здесь все было сделано специально - раздуть скандал и как можно больший ущерб стране нанести. А это значит, всем гражданам Беларуси, которые молились за них каждый день. И от нашей девчонки мы такого не ожидали. Очень обидно".

Как заявил НОК Беларуси, легкоатлетка прекращает участие в Олимпиаде в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Кристина Тимановская заявила журналисту Reuters, что не собирается возвращаться на родину. МОК проводит проверку.-0-