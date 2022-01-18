Тимо Майер забросил пять шайб в матче НХЛ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Тимо Майер забросил пять шайб в матче Национальной хоккейной лиги против "Лос-Анджелеса". Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу его команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Швейцарский нападающий - лишь пятый игрок в XXI веке, кому покорилось данное достижение. Ранее пента-трик за игру оформляли словак Мариан Габорик (2007 год), финн Патрик Лайне (2018) и шведы Юхан Франзен (2011) и Мика Зибанежад (2020). Примечательно, что все пятеро - европейцы.

Майер же стал первым игроком в истории "акул" и первым хоккеистом из Швейцарии с таким результатом. Чтобы отличиться пять раз, ему хватило всего шести бросков в створ. Все шайбы в ворота "Кингз" Тимо забросил еще до последней 20-минутки (три в первом периоде и две во втором) - это первый подобный случай с 1994 года.

В 35 матчах нынешнего сезона Майер набрал 45 (20+25) очков.-0-