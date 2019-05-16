Тимофей Калачев покидает "Ростов"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский полузащитник Тимофей Калачев завершит выступление в "Ростове" 19 мая домашним матчем с футболистами "Зенита". Такая информация размещена на официальном сайте ростовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тимофей Калачев, которому сейчас 38 лет, начинал профессиональную карьеру в родном Могилеве, играя за "Днепр-Трансмаш". Затем выступал в солигорском "Шахтере", потом перебрался в Украину, где поиграл за донецкий "Шахтер" и мариупольский "Ильечевец". После провел сезон в российских "Химках". В 2006 году пришел в "Ростов", в 2008-м перебрался в самарские "Крылья Советов", а в 2010 году вернулся на берега Дона. Белорус стал одним из лидеров ростовской команды и любимцем местных болельщиков. За "Ростов" он провел более 200 игр, в составе национальной сборной Беларуси Тимофей Калачев сыграл 76 матчей, забив 10 мячей.

После 28 туров нынешнего чемпионата России футболисты "Ростова" набрали 38 очков и занимают 8-е место среди 16 клубов премьер-лиги. До финиша российского первенства командам осталось провести два тура.-0-