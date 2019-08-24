Тимофей Лапшин завоевал второе золото на чемпионате мира по летнему биатлону

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тимофей Лапшин, представляющий Республику Корея, завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по летнему биатлону, который продолжается в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После вчерашней победы в суперспринте Тимофей Лапшин выиграл сегодня и спринтерскую гонку, пройдя дистанцию протяженностью 7,5 км за 20 мин. 48,0 сек. при одном промахе на двух огневых рубежах. Серебро у россиянина Александра Поварницына (+4,1 сек.; 1), бронзу завоевал еще один российский биатлонист Эдуард Латыпов (+15,3 сек.; 2).

Четвертую итоговую позицию занял белорусский спортсмен Сергей Бочарников, который отстал от победителя на 16,4 сек. при двух неточных выстрелах.

Пока белорусских любителей спорта радуют только юниоры - в первый день соревнований Никита Лобастов стал победителем суперспринта, а сегодня Дмитрий Лазовский выиграл спринтерскую гонку.

Соревновательный день завершится женской спринтерской гонкой на 6 км с двумя заходами на стрельбище.

В последний день летнего мирового первенства 25 августа состоятся 4 гонки преследования - по две у юниоров и взрослых. Первый старт будет дан в 11.15. Вход на трибуны спорткомплекса "Раубичи" свободный, для болельщиков организованы специальные автобусные маршруты.-0-