Тимошенко: популяризация активного образа жизни - одна из главных заслуг руководства Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популяризация активного образа жизни - одна из ключевых заслуг руководства Беларуси, поскольку здоровье нации - в числе главных условий для построения стабильного и процветающего государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала трехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко.

"Курс на популяризацию активного образа жизни - одна из ключевых заслуг руководства страны. Особенно это касается инициатив по развитию детского спорта. Здоровая нация - в числе главных условий построения стабильного, процветающего государства. Меня такая расстановка приоритетов устраивает, что касается недовольных, то они были всегда. Это нормальный процесс", - отметила она.

Титулованная спортсменка особо подчеркнула поддержку, оказываемую государством самбо. "В Беларуси многое делается для развития этого вида спорта, пусть он пока и не входит в программу Олимпиад, но подготовка к этому идет. В Минске проводится международный турнир на призы главы государства, принять участие в котором считают за честь многие известные спортсмены из разных стран. Они постоянно хвалят белорусов за его безупречную организацию, - рассказала Светлана Тимошенко. - Мы испытываем при этом гордость. Вдвойне - когда после побед наших спортсменов звучит государственный гимн Беларуси. Это политика? Наверное, да. Но она с положительными человеческими эмоциями, чувствами, переполняющими тех, кто стоит на пьедестале почета, кто болеет на трибунах Дворца спорта и у экранов телевизоров".-0-