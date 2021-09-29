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29 сентября 2021, 00:23

Тираспольский "Шериф" сенсационно победил "Реал" в Лиге чемпионов

Фото из архива
Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдавский "Шериф" сенсационно обыграл в гостях мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неожиданного домашнего выигрыша у донецкого "Шахтера" (2:0) дебютанты групповой стадии чемпионы Молдовы сотворили еще более громкую сенсацию, обыграв в Мадриде 13-кратного победителя главного континентального турнира со счетом 2:1. Отбиваясь от атак испанского гранда, подопечные Юрия Вернидуба не забывали о контратаках и на 25-й минуте встречи одну из них точным ударом завершил бывший игрок "Энергетика-БГУ" и солигорского "Шахтера" узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев. Только в середине второго тайма "Реал" смог восстановить равновесие в счете, когда Карим Бензема реализовал пенальти. Однако гости, отразив все атаки мадридского клуба, в конце игры сумели во второй раз добиться успеха - на 90-й минуте победный мяч забил Себастьян Тилль. В другом матче группы D футболисты донецкого "Шахтера" в Киеве разошлись миром с миланским "Интером" - 0:0. Положение команд после двух игровых дней: "Шериф" - 6 очков, "Реал" - 3, "Интер" - 1, "Шахтер" - 1.

В центральном поединке второго тура французский "Пари Сен-Жермен" обыграл на своей арене английский "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Уже на 5-й минуте встречи Идрисса Гуйе вывел хозяев вперед, а на 74-й минуте свой первый гол в составе парижан забил Лионель Месси. На старте турнира в группе А парижане в гостях разошлись миром с бельгийским "Брюгге" - 1:1, а чемпионы Англии разгромили на своей арене немецкий "Лейпциг" со счетом 6:3. Сегодня "Брюгге" выиграл на выезде у "Лейпцига" - 2:1. Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 4, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "Лейпциг" - 0.

Результаты игр в других квартетах:

В - "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:5, "Милан" (Италия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:2. Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Атлетико" - 4, "Порту" - 1, "Милан" - 0.

С - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - 2:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:0. Положение команд: "Аякс" - 6, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 0, "Бешикташ" - 0.

В остальных группах встречи второго тура состоятся сегодня вечером:

Е - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Барселона" (Испания), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Динамо" (Киев, Украина).

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Вильярреал" (Испания).

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия) - "Лилль" (Франция).

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Челси" (Лондон, Англия), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Мальме" (Швеция).

...После первого тура лидером бомбардирского списка стал нападающий "Аякса" Себастьян Алле, забивший 4 мяча в ворота "Спортинга". На гол меньше у Кристофера Нкунку из "Лейпцига".

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-

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