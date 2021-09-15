Тираспольский "Шериф" выиграл у "Шахтера" в дебютном поединке Лиги чемпионов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Молдовы "Шериф" обыграл в Тирасполе вице-чемпиона Украины донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 в своем дебютном поединке групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая встреча в предварительной группе D прошла с преимуществом украинского клуба, но поразить ворота хозяев ему не удалось. Зато дебютанты группового этапа главного континентального турнира сумели отличиться дважды - на 16-й минуте счет открыл Адама Траоре, а на 62-й минуте итог подвел Момо Янсане. Позже мадридский "Реал" сыграет в гостях у миланского "Интера".

В стартовом матче группы С турецкий "Бешикташ" проиграл в Стамбуле немецкой "Боруссии" из Дортмунда с результатом 1:2. Оба мяча гости забили в первой половине матча. Первый гол в свой актив записал Джуд Беллингхем, а потом отличился лидер атак "Борусии" Эрлинг Холанн. Незадолго до финального свистка Франсиско Монтеро сократил разрыв в счете. Во втором поединке этого квартета португальский "Спортинг" встретится в Лиссабоне с нидерландским "Аяксом" из Амстердама.

В группе А первым соперником бельгийского "Брюгге" будет французский "Пари Сен-Жермен", состав которого недавно пополнил аргентинский форвард Лионель Месси, перешедший из "Барселоны". Английский "Манчестер Сити" сыграет у себя дома с немецким "Лейпцигом".

В квартете В английский "Ливерпуль" примет на своей арене итальянский "Милан", а мадридский "Атлетико" сыграет в испанской столице с португальским "Порту".

Результаты встреч первого тура в других группах:

Е - "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 0:3, "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 0:0.

F - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:1, "Вильярреал" (Испания) - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - 2:2.

G - "Севилья" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:1, "Лилль" (Франция) - "Вольфсбург" (Германия) - 0:0.

Н - "Челси" (Лондон, Англия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 1:0, "Мальме" (Швеция) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:3.

Игры второго тура пройдут 28 и 29 сентября.

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-