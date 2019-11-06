Тишуров о первых победах белорусов на ЧЕ по муай-тай: это хороший задел для завоевания наград

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые победы белорусских спортсменов на континентальном форуме в Минске - это хороший задел для завоевания наград, рассказал журналистам главный тренер сборной Беларуси по муай-тай и кикбоксингу Виталий Тишуров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник сборной отметил, что первые бои всегда самые трудные, на них ребята настраиваются, как на финалы. В первых поединках у белорусов были серьезные соперники.

"Очень сильный состав атлетов приехал в Минск, в каждой весовой категории - победитель или призер чемпионатов мира, континентальных форумов. Мы уже в первых поединках сделали хороший задел для завоевания наград, что будет дальше - посмотрим. Это таиландский бокс, здесь все непредсказуемо. Тем не менее, ставим перед собой задачу занять первое общекомандное место", - сказал Виталий Тишуров. Также он добавил, что в сборной Беларуси собрали сильнейший состав.

Чемпионат Европы по муай-тай проходит 5-10 ноября в минском Дворце спорта. В соревнованиях принимают участие более 520 спортсменов из 26 стран. Беларусь на континентальном форуме представляют 90 атлетов (взрослые и юниоры).-0-