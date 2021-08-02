Кубинский Титан по прозвищу Грозный взял четвертое олимпийское золото в греко-римской борьбе

Последний раз в греко-римской борьбе шанс выиграть четвертое золото Игр было у Александра Карелина. Однако в финале Олимпиады-2000 трехкратный олимпийский чемпион был вынужден признать поражение от малоизвестного на тот момент американца Рулона Гарднера. Сегодня эту вершину покорял кубинец Михаин Лопес Нуньес, которому в споре за награду высшей пробы на ковре в Токио противостоял грузин Якоб Каджая.

В детстве, которое проходило в провинции Пинар-дель-Рио, как многие кубинские мальчишки, Михаин предпочитал бейсбол, не пойдя по стопам старшего брата Мишеля. Тот отдал свое сердце боксу. Впрочем, увлечение популярной на Кубе дисциплиной долго не продлилось, и габаритный парень в десять лет отправился покорять вершины греко-римской борьбы. Сначала посещал тренировки в ближайшей школе, затем прошел все ступени совершенствования спортивного мастерства, которые существуют в островном государстве. По признанию самого атлета, он очень хотел заниматься силовым видом спорта, тем более что телосложение идеально для него подходило. Кумирами парня были и остаются до сих пор титулованные кубинские борцы Эктор Милиан и Филиберто Аскуй, а также бейсболисты Омар Линарес и Виктор Меса.

Тренер Рауль Трухильо очень быстро понял, какой алмаз попал к нему в руки. Вскоре Михаин начал блистать на домашних и международных состязаниях. Но вот на Играх-2004 дебют не задался, и кубинец уступил россиянину Хасану Бароеву.

То поражение стало уроком, и затем три Олимпиады подряд кубинец не знал проигрышей, отнюдь не с нежностью обходясь со своими соперниками, за что был удостоен прозвища Грозный. За эти годы Михаин Лопес стал символом успехов в кубинском спорте. Не зря его выбирали знаменосцем сборной Кубы на Играх 2008, 2012, 2016 и 2020 годов.

Ради четвертого олимпийского золота мощный борец с Острова свободы кардинально поменял свой распорядок и практически полностью отказался от участия в топ-турнирах, всего дважды напомнив о себе победами на региональных состязаниях. Что говорить, если даже пропуск на Игры в Токио для сборной Кубы выиграл не он, а Оскар Пино, завоевавший серебро лицензионного чемпионата мира в Нур-Султане в 2019 году.

Но, как и обещали наставники кубинской сборной по греко-римской борьбе, их звездный "тяж" прибыл в Токио, находясь в превосходной форме. По ходу турнира Михаин Лопес Нуньес не оставил шансов Алину Алексуку-Чурариу - 9:0. Затем без проблем разобрался с иранцем Амином Мирзазаде - 8:0. В полуфинале с ним не смог сладить его принципиальный соперник на протяжении долгих лет, многократный медалист чемпионатов мира и Олимпийских игр Риза Каяалп из Турции (0:2), который в итоге выиграл бронзу главных стартов четырехлетия.

Решающая схватка против Якоба Каджая из Грузии прошла под полным контролем грозного кубинца, не позволившего усомниться в своем превосходстве. Он диктовал сопернику условия с начала и до конца поединка, который завершился зажигательным танцем теперь уже четырехкратного олимпийского чемпиона. Чувства спортсмена можно понять. Ему удалось покорить вершину, до которой так и не добрался великий Александр Карелин. Хотя об этом кубинский атлет наверняка сейчас думает в последнюю очередь.

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