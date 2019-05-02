Тяжелоатлет Евгений Тихонцов занимает 1-е место в своей категории в обновленном рейтинге IWF

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обновила олимпийский рейтинг спортсменов, участвующих в отборе на Игры в Токио-2020. Возглавляет весовую категорию до 96 кг белорус Евгений Тихонцов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском тяжелоатлетическом союзе (БТС).

Ранее Евгений Тихонцов находился на второй позиции. Его партнер по команде Андрей Арямнов (109 кг) занимает пятую строку рейтинга в своей весовой категории, потеряв две позиции. Данные были обновлены после завершения континентальных форумов.

Среди белорусских мужчин за путевку на главный старт четырехлетия борются Евгений Тихонцов (96 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок (81 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг), Игорь Лозко (81 кг), Геннадий Лаптев (61 кг), Вадим Стрельцов (96 кг) и Максим Мудревский (89 кг).

У белорусских представительниц прекрасного пола на олимпийскую лицензию претендуют Дарья Наумова (76 кг), Людмила Псыщаница (55 кг), Сюзанна Володько (64 кг), Анастасия Михаленко (71 кг) и Дина Сазановец (76 кг).

Всего у женщин за олимпийские лицензии борются 478 спортсменок, у мужчин - 564 атлета.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который прошел 6-13 апреля в Батуми (Грузия), Беларусь представили 16 спортсменов, ими завоевано 19 медалей (по семь золотых и серебряных, пять бронзовых). В командном зачете Беларусь заняла второе место, установлены два рекорда Европы и 15 национальных рекордов.-0-