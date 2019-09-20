Тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял 8-е место на ЧМ в Паттайе

Геннадий Лаптев. Фото Федерации тяжелой атлетики Грузии
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял восьмое место на чемпионате мира в Паттайе (Таиланд) по сумме двоеборья в весовой категории 67 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Геннадий Лаптев, выступавший в ранге действующего чемпиона Европы, установил рекорды Беларуси в толчке, а также в двоеборье, где ему покорился вес 313 кг (142 + 171 кг).
Золотая медаль в этом виде программы досталась китайскому атлету Чэнь Лицзюню - 337 кг (150 +187 кг) серебряную награду завоевал его соотечественник Фэн Людун - 333 кг (153 + 180 кг), бронзовая медаль на счету Пак Чжон Чу из КНДР- 330 кг (142 + 188 кг).-0-
Фото IWF