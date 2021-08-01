Тяжелоатлетка Дарья Наумова заняла 5-е место на Играх в Токио

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова (76 кг) заняла пятое место на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В первой попытке в рывке белоруска зафиксировала 103 кг. В оставшихся двух подходах серебряная медалистка Игр в Рио не смогла покорить вес в 107 кг, обосновавшись на промежуточной шестой позиции.

Лидерство тут захватила эквадорская спортсменка Нэйси Патрисия Баррера - 118 кг. На втором месте остановилась в рывке украинка Ирина Деха - 130 кг. Третье место у Кэтрин Най из США - 130 кг, которая пропустила вперед украинку по дополнительным показателям.

В толчке уроженка Могилевской области начала выступление с веса 125 кг. Во второй попытке ей покорился 131 кг. Но вот с весом 133 кг возникли проблемы.

Таким образом, по сумме двоеборья белоруска набрала 234 кг. Это пятый результат.

Золото выиграла Нэйси Патрисия Баррера - 263 (118 кг плюс 145 кг). Второе место у Кэтрин Най - 249 кг (111 - 138). Бронзу выиграла мексиканка Ареми Фуэнтес-Завала - 245 кг (108 - 137).-0-

Фото Андрея Покумейко