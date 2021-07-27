27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую в истории олимпийскую медаль для Туркменистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в весовой категории до 59 кг, Гурьева стала обладательницей серебра, показав в сумме двоеборья второй результат - 217 кг (96 кг - рывок, 121 кг - толчок). До этого Туркменистан оставался единственной страной постсоветского пространства, чьи спортсмены ни разу не поднимались на олимпийский пьедестал почета. Золото сегодня завоевала представительница Китайского Тайбэя Ко Син Чунь, победившая с новым олимпийским рекордом - 236 кг (103 кг - рывок, 133 кг - толчок). Бронза досталась японской спортсменке Андо Микико - 214 кг (94 кг - рывок, 120 кг - толчок).

Также сегодня состоятся соревнования женщин в весовой категории до 64 кг.

Тяжелоатлеты разыгрывают в Токио 14 комплектов олимпийских наград - по 7 у мужчин и женщин. Беларусь представят Дарья Наумова (76 кг) и Евгений Тихонцов (96 кг).-0-