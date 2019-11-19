Тяжелоатлеты пока не получили новые квоты в Токио, но это не трагедия - Шершуков

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские тяжелоатлеты пока не смогли получить дополнительные квоты для участия в Олимпийских играх в Токио, но в команде не считают это трагедией. Об этом заявил сегодня журналистам главный тренер национальной команды по тяжелой атлетике Виктор Шершуков в кулуарах Олимпийского собрания НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Шершуков напомнил, что сейчас у сборной только две квоты для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио - мужская и женская. "Еще идет доукомплектация, но мы уже исходим из того, что "1+1". Работаем, никакой трагедии", - сказал главный тренер.

По его словам, в команде великолепно подобраны спортсмены, на медали в силах претендовать около шести атлетов, в основном это молодые спортсмены в возрасте 20-21 года. К Олимпийским играм в Париже в 2024 году их физическая форма будет еще лучше, отметил Виктор Шершуков. "Мы целенаправленно готовимся к Парижу и ставим себе задачу на три олимпийские медали", - добавил он.

В апреле с белорусскими тяжелоатлетами встретился глава государства Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы увеличить число квот для участия в Олимпийских играх в Токио. Виктор Шершуков сообщил журналистам, что этот вопрос может быть решен соответствующими международными структурами положительно. "Работаем, но будем еще активнее, - сказал он в апреле. - Беларусь сейчас на очень хорошем счету". Главный тренер команды добавил, что другие страны также отстаивают свое право на большее число квот, в том числе в судебном порядке.-0-