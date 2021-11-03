"Тюмень", "Аньер Вильнев", "Кайрат" - соперники "Витэна" в ЛЧ по мини-футболу

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка групп элитного квалификационного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси оршанский "Витэн" попал в квартет А, где его соперниками будут казахстанский "Кайрат" из Алматы, французский "Аньер Вильнев" из Парижа и российская "Тюмень", которая примет турнир с 30 ноября по 5 декабря. На предыдущем этапе отбора "Витэн" занял третье место в 3-й квалификационной группе, соревнования которой проходили в литовском Каунасе. Чемпионы Беларуси сыграли вничью с местным "Жальгирисом" - 3:3 и испанским "Леванте" - 2:2, а также проиграли одной из сильнейших команд мира испанской "Барселоне" со счетом 1:5.

Составы остальных квартетов элитного этапа квалификации:

В - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Ховокубо" (Хорн, Нидерланды), "Синара" (Екатеринбург, Россия).

С - "Пльзень" (Чехия), "Барселона" (Испания), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Добовец" (Словения).

D - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина), "Халадаш" (Сомбатхей, Венгрия), "Леванте" (Патерна, Испания).

Победители четырех квартетов попадут в решающий этап - "Финал четырех", который пройдет в апреле - мае 2022 года.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский "Спортинг" завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ "Барселону" со счетом 4:3. Самый титулованный клуб - испанский "Интер Мовистар", который пять раз выигрывал главный турнир Старого Света.-0-