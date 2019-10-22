Толкатель ядра Алексей Ничипор занял 11-е место на Всемирных военных играх в Китае

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский толкатель ядра Алексей Ничипор занял 11-е место в своем виде программы легкоатлетического турнира Всемирных военных игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Алексей Ничипор открыл финальную часть состязаний в толкании ядра попыткой на 18,43 м. Второй выход в сектор принес ему результат 18,53 м. Увы, третья попытка белоруса была не зачтена. Таким образом он не смог подняться выше 11-го места.

Викторию праздновал бразилец Дарлан Романи, ставший рекордсменом соревнований (22,36 м). Поляк Конрад Буковецкий стал серебряным медалистом (21,84 м). Замкнул тройку сильнейших люксембуржец Боб Бертемес (20,66 м).

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходят с 18 по 27 октября, состязаются более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран в 27 видах спорта. В состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов.-0-