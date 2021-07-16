Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском ЧЕ в Эстонии

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Таллине (Эстония), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В своей лучшей попытке Илья Мисовский отправил снаряд на 19 м 49 см. Победителем соревнований стал атлет из Косово Мухамет Рамадани, установивший национальный юниорский рекорд, который отныне равен 19 м 92 см. Бронзовая медаль на счету немца Клаудио Стоссел, установивший личное достижение - 19 м 43 см.

Илья Мисовский прокомментировал свое выступление организаторам чемпионата: "Я был готов толкать на 19.60, поэтому не могу быть удовлетворен. Круг и условия сегодня были очень хорошими, но моя техника - не самой лучшей. Но все равно это моя первая большая международная медаль, так что я рад. Большую поддержку здесь мне оказывает мой тренер Кунац Людмила Владимировна, а также моя семья дома. Это дает мне большую мотивацию на следующий сезон, где я хочу показать гораздо лучшие и техничные попытки. У меня нет никакого спортивного кумира, я сосредоточен на себе. Но мне нравится Ян Железный", - цитирует пресс-служба БФЛА юного спортсмена.

Помимо Ильи Мисовского в данной дисциплине выступали еще два белорусских толкателя ядра Евгений Бриги (19 м 20 см) и Николай Лозко (18 м 97 см). Они заняли в итоговом протоколе четвертое и пятое места соответственно.-0-