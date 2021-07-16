Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском ЧЕ в Эстонии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 16 июля 2021
Минск Ясно +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:27 В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий Регионы
09:27 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1020 фур Общество
09:25 БелТПП и Кенийская нацпалата торговли и промышленности подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
09:08 Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе Общество
09:07 Увеличение экспорта и расширение мощностей. В "Великом камне" обсудили перспективы развития Минского автомобильного завода Общество
09:04 В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ Общество
08:54 Новая специальность по управлению электронным бизнесом появилась в БРУ Регионы
08:53 В Брестской области за сутки произошло 8 пожаров Происшествия
08:49 Умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев В мире
08:37 Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 80 В мире
08:35 Карантинные меры ослабят в столице Чили на фоне активной вакцинации В мире
08:29 Дворец Рдултовских в Несвижском районе приобрел нового собственника Регионы
08:24 "Беларусь 3" проведет тематический кинопоказ памяти узников Минского гетто Афиша
08:14 Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском ЧЕ в Эстонии Спорт
08:06 Канада откроет границу для привитых от коронавируса иностранцев в сентябре В мире
08:00 Молодежные площадки "Славянского базара" зажгут новые звезды на творческом небосклоне - мнение Культура
07:51 Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Японии В мире
07:50 Воркаут-площадку откроют в Каменце в День города Регионы
07:46 Акция "Первый раз в первый класс" стартовала в Гомеле Регионы
07:43 В Китае при затоплении шахты пять человек пропали без вести В мире
07:42 Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК Экономика
07:38 Выставка живописи Светланы Батраковой "Подкова на счастье" открывается в Гомеле Культура
07:33 Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках в Минске Регионы
07:30 ГАИ усилит контроль на дорогах Брестской области Регионы
07:27 Максимумы суточного прироста зараженных COVID-19 фиксируют на Кипре три дня подряд В мире
07:22 День Союзного государства собирает друзей на "Славянском базаре" Культура
07:06 ЦТ во второй резервный день будут сдавать 188 абитуриентов Общество
07:00 Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске Общество
00:59 Число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек В мире
00:28 Мельбурн начал экстренную изоляцию после еще двух вспышек заражения Covid-19 В мире
Все новости
Все новости
Спорт
16 июля 2021, 08:14

Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском ЧЕ в Эстонии

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Таллине (Эстония), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В своей лучшей попытке Илья Мисовский отправил снаряд на 19 м 49 см. Победителем соревнований стал атлет из Косово Мухамет Рамадани, установивший национальный юниорский рекорд, который отныне равен 19 м 92 см. Бронзовая медаль на счету немца Клаудио Стоссел, установивший личное достижение - 19 м 43 см.

Илья Мисовский прокомментировал свое выступление организаторам чемпионата: "Я был готов толкать на 19.60, поэтому не могу быть удовлетворен. Круг и условия сегодня были очень хорошими, но моя техника - не самой лучшей. Но все равно это моя первая большая международная медаль, так что я рад. Большую поддержку здесь мне оказывает мой тренер Кунац Людмила Владимировна, а также моя семья дома. Это дает мне большую мотивацию на следующий сезон, где я хочу показать гораздо лучшие и техничные попытки. У меня нет никакого спортивного кумира, я сосредоточен на себе. Но мне нравится Ян Железный", - цитирует пресс-служба БФЛА юного спортсмена.

Помимо Ильи Мисовского в данной дисциплине выступали еще два белорусских толкателя ядра Евгений Бриги (19 м 20 см) и Николай Лозко (18 м 97 см). Они заняли в итоговом протоколе четвертое и пятое места соответственно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
тяжелая атлетика чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
Фото ФК "БАТЭ" Батумское "Динамо" вышло во 2-й раунд квалификации Лиги конференций и сыграет с БАТЭ
Фото AFP 2021 Александра Саснович проиграла в 1/8 финала турнира в Будапеште
Виктория Азаренко. Фото РИА Новости Виктория Азаренко пропустит Игры в Токио
Фото из архива Умер известный белорусский тренер по легкой атлетике Анатолий Бадуев
Фото theguardian.com На церемонии открытия Игр ограничат число VIP-гостей
Фото из архива Белорусские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Нур-Султане
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии открытия Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
ЦТ во второй резервный день будут сдавать 188 абитуриентов
Увеличение экспорта и расширение мощностей. В "Великом камне" обсудили перспективы развития Минского автомобильного завода
Топ-новости
Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Лукашенко на "Славянском базаре": пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей
В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ
Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК
Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление кооперации
Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском ЧЕ в Эстонии
Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек
Правительство сократило срок самоизоляции в Беларуси до 7 дней
Гайдукевич: радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты
Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах
Для поддержания согласия, мира и спокойствия очень важно национальное единство - посол Турции
Вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Беларусь без самоизоляции
МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.