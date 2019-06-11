Толкательница ядра Алена Дубицкая выиграла бронзу на турнире в Финляндии

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алена Дубицкая завоевала бронзовую медаль в толкании ядра на международном турнире Paavo Nurmi Games в Турку (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В шестой заключительной попытке белоруска отправила снаряд на 18 м 48 см. Этот результат позволил Алене обойти представительницу США Моник Риддик, которая в итоге стала четвертой - 18 м 37 см. Второе место заняла Даниэль Томас-Додд из Ямайки - 19 м 03 см, а победительнице в толкании ядра стала Чейз Илей из США, которая уже в третьей попытке вышла в лидеры - 19 м 38 см.

На турнире Paavo Nurmi Games выступят сегодня в тройном прыжке белоруски Виолетта Скворцова и Ирина Васьковская.

Виолетта Скворцова включена в состав сборной Беларуси по легкой атлетике на II Европейские игры в Минске.-0-