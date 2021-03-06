Толкательница ядра Алена Дубицкая заняла 4-е место на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая заняла четвертое место на стартовавшем в Торуни (Польша) чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алена Дубицкая в своей лучшей попытке отправила снаряд на отметку 18 м 86 см. Победила с результатом 19 м 34 см Ауриоль Донгмо из Португалии. Серебро континентального форума у шведки Фанни Роос, завершившей старты с национальным рекордом 19 м 29 см, а замкнула тройку сильнейших немка Кристина Шваниц - 19 м 4 см.

Сегодня в вечерней части состязаний за медали будут спорить Ирина Жук в прыжках с шестом, прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова и бегунья Дарья Борисевич, пробившаяся в решающий забег на 1500 м.-0-