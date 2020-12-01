Томас Бах будет единственным кандидатом на выборах президента МОК в 2021 году

Томас Бах. Фото из архива
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет единственным кандидатом на пост главы организации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.
Выборы назначены на март 2021 года во время 137-й сессии МОК в Афинах. Срок регистрации претендентов на пост главы МОК истек 30 ноября.
По решению исполкома МОК, избранный президент вступит в должность после Олимпийских игр в Токио. Проведение главных стартов четырехлетия в столице Японии намечено с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Немец Томас Бах возглавляет МОК с сентября 2013 года. После его переизбрания на новый президентский срок полномочия уроженца Вюрцбурга истекут в 2025 году.-0-