Томас Бах допустил возможность отмены Игр в Токио

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Игры в Токио могут быть отменены, если не удастся провести соревнования в 2021 году, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ВВС.

"Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций, ведь у спортсменов должна быть определенность", - отмечает Томас Бах.

По его словам, для организации безопасности участников Игр могут потребоваться дополнительные меры безопасности. Томас Бах предположил, что организаторы могут ввести карантин, подтвердив ранее высказанное предположение о проведении Олимпиады в столице Японии без зрителей. -0-