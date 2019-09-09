Томаж Чатер назвал состав женской сборной Беларуси на отборочные матчи ЧЕ-2020 с Германией и Словенией

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу Томаж Чатер назвал состав команды на первые отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К сентябрьским встречам с командами Германии и Словении будут готовиться 18 гандболисток: вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Юлия Грацкевич, Лилия Бурдук (обе - "БНТУ-БелАЗ"); полевые игроки - Наталья Котина, Ирина Дронова, Наталья Гесть, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Екатерина Силицкая (все - "Гомель"), Татьяна Рудковская, Снежана Снежко, Лилия Артюхович, Мария Коновал, Валерия Гутова (все - "БНТУ-БелАЗ"), Виктория Шамановская ("Лада", Тольятти, Россия), Карина Ежикова ("Астраханочка", Астрахань, Россия), Наталья Василевская, Диана Ильина (обе - "Глория", Бистрица, Румыния).

В резервный список включены Кристина Ахраменко ("Гомель"), Мария Троян ("БНТУ-БелАЗ"), Анна Рябченко, Янина Елисеева (обе - "Городничанка", Гродно) и Дарья Свидунович ("Берестье", Брест).

Тренировочный сбор национальной команды начнется 20 сентября в минском дворце спорта "Уручье". Затем подопечные Томажа Чатера отправятся в немецкий Кобург, где 25 сентября проведут стартовый поединок отборочного турнира чемпионата Европы со сборной Германии. После него белоруски вернутся в Минск и 29 сентября встретятся со словенскими гандболистками, которые в первом туре 3-й квалификационной группы примут на своей площадке команду Косова.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды из семи отборочных групп. Без квалификации там сыграют сборные Дании и Норвегии, которые в декабре 2020 года будут хозяйками финального турнира.-0-