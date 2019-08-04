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"Торпедо-БелАЗ" и "Дняпро" пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси

Спорт 04.08.2019 | 17:57
Фото ФК "Слуцк"
Фото ФК "Слуцк"

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят заключительные встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Новополоцке представитель 1-й лиги национального чемпионата "Нафтан" выигрывал у жодинского "Торпедо-БелАЗа" 1:0, но в итоге уступил со счетом 1:4. В Могилеве местный клуб "Дняпро" принимал футболистов "Слуцка" и победил - 2:1.

Позже действующий обладатель Кубка Беларуси солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у еще одного клуба 1-й лиги гомельского "Локомотива", а в Мозыре "Славия" примет гостей из "Витебска".

Ранее путевки в четвертьфинал кубкового розыгрыша завоевали борисовский БАТЭ, минское и брестское "Динамо", а также "Ислочь" из Минского района.-0-

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Теги
БАТЭ, Кубок Беларуси, ФК Динамо-Минск, футбол
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