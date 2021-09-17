"Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" откроют программу 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" примут столичный "Энергетик-БГУ" в первом матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге нынешнего первенства встреча этих соперников завершилась вничью - 1:1. На прошлой неделе торпедовцы победили на выезде футболистов "Минска" со счетом 2:0, а "энергетики" уступили в Борисове минскому "Динамо" с результатом 0:1.

Центральный поединок этого тура, да и, пожалуй, всего чемпионата состоится завтра. На поле "Борисов-Арены" идущие вторыми футболисты БАТЭ сыграют с лидером солигорским "Шахтером". Если борисовчане смогут добиться победы, то они сохранят шансы догнать солигорскую дружину и поспорить за золото, а если нет, то "Шахтер" практически обеспечит себе второй подряд чемпионский титул. Также завтра "Слуцк" сыграет на своем поле с "Гомелем", а в Бресте местное "Динамо" встретится мозырской "Славией". В воскресенье, 19 сентября состоятся еще три встречи. Столичное "Динамо" на поле главной спортивной арены страны примет "Ислочь" из Минского района, "Витебск" сыграет у себя дома с "Минском", а в Гродно футболисты "Немана" будут соперничать с гостями из "Сморгони".

Турнирное положение: "Шахтер" - 50 очков (19 матчей), БАТЭ - 48 (22), "Динамо" (Минск) - 45 (22), "Рух" - 44 (22), "Гомель" - 41 (21), "Динамо" (Брест) - 31 (22), "Витебск" - 30 (22), "Ислочь" - 27 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 25 (21), "Неман" - 24 (22), "Минск" - 24 (21), "Энергетик-БГУ" - 24 (21), "Слуцк" - 22 (22), "Славия" - 15 (21), "Сморгонь" - 13 (22), "Спутник" - 7 (22).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на пять мячей меньше на счету форварда "Гомеля" Андрея Соловья.-0-