"Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинские торпедовцы и футболисты "Ислочи" забили шесть мячей и разошлись миром - 3:3 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Жодино выдалась на редкость напряженной и непредсказуемой. В самом дебюте матча Павел Кленье вывел вперед хозяев, но к перерыву Владислав Морозов и Дмитрий Комаровский (с пенальти) сделали счет 2:1 в пользу "Ислочи". Во второй половине матча торпедовец Денис Гружевский сравнял результат, после чего Владислав Морозов забил свой второй гол, а в самой концовке компенсированного времени Денис Гружевский спас автозаводцев от поражения - 3:3.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" победил в Гродно местный "Неман" - 2:1. Футболисты "Витебска" у себя дома обыграли столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 3:2.

В последнем сегодняшнем поединке футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" гостей из брестского "Руха".

Первые поединки 9-го тура состоялись вчера. Минское "Динамо" одержало четвертую викторию подряд, обыграв на своей арене "Сморгонь" со счетом 2:0. С таким же результатом мозырская "Славия" победила в Могилеве аутсайдера турнира речицкий "Спутник".

Два заключительных матча этого тура состоятся в воскресенье, 16 мая: "Слуцк" - "Минск", "Динамо" (Брест) - "Гомель".

Положение команд: "Шахтер" - 27 очка (9 матчей), "Динамо" (Минск) - 20 (9), БАТЭ - 17 (8), "Гомель" - 15 (8), "Рух" - 15 (8), "Динамо" (Брест) - 14 (8), "Ислочь" - 13 (9), "Витебск" - 12 (9), "Торпедо-БелАЗ" - 12 (9), "Минск" - 9 (8), "Славия" - 8 (9), "Неман" - 6 (9), "Слуцк" - 6 (8), "Энергетик-БГУ" - 6 (9), "Сморгонь" - 4 (9), "Спутник" - 3 (9).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-