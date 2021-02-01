"Торпедо-БелАЗ" и "Неман" победили в матчах турнира в Жодино

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На искусственном поле жодинского стадиона "Торпедо" стартовал традиционный предсезонный турнир "Белазовец-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке 1-й группы хозяева соревнований футболисты "Торпедо-БелАЗ" обыграли "Слуцк" со счетом 2:0. Во второй игре гродненский "Неман" оказался сильнее "Ислочи" из Минского района - 3:1.
Во втором предварительном квартете первые игры состоятся 2 февраля. Здесь выступят представители 1-й лиги национального чемпионата - дзержинский "Арсенал", минские "Крумкачы" и бобруйская "Белшина", а также дублирующий состав минского "Динамо". После завершения группового этапа состоятся стыковые матчи за итоговые места.
Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-