"Торпедо-БелАЗ" и "Шахтер" вышли в четвертьфинал футбольного Кубка Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Речице футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗ" уверенно переиграли местный "Спутник", выступающий в первой лиге национального первенства - 4:1.
С таким же результатом солигорский "Шахтер" победил на выезде футболистов "Слуцка".
Еще три встречи 1/8 финала состоятся завтра: "Городея" - "Арсенал" (Дзержинск), "Крумкачы" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Минск".
В воскресенье, 4 октября, столичный "Энергетик-БГУ" примет гостей из "Витебска", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".
Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским "Динамо" состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.-0-