"Торпедо-БелАЗ" не удержал победу над "Ислочью" в чемпионате Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят поединки 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Ислочи" принимали жодинское "Торпедо-БелАЗ" и пропустили мяч на 37-й минуте после удара Габриэла Рамоса. Во втором тайме хозяева сразу пошли вперед большими силами и на 53-й минуте игры Игорь Кузьменок сравнял счет - 1:1. Ничейный результат держался недолго - через две минуты жодинцы заработали пенальти, который реализовал Габриэл Рамос. На 73-й минуте футболисты "Ислочи" остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения на 89-й минуте после второго гола Игоря Кузьменка - 2:2.

Также сегодня действующий чемпион страны брестское "Динамо" примет на своей арене "Городею", а минское "Динамо" у себя дома встретится с земляками из "Энергетика-БГУ".

19 июня пятую викторию подряд одержал гродненский "Неман", одолевший на выезде футболистов "Слуцка" со счетом 1:0, в Мозыре местная "Славия" была сильнее гостей из "Смолевичей" - 2:1.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной "Белшиной", занимающей последнее место. Также в воскресенье "Витебск" у себя дома встретится с "Минском", а в Солигорске "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Неман" - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 23, (14), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Ислочь" - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Слуцк" - 18 (14), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (13).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-